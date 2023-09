Malgré une suspension d'une partie, le joueur de ligne offensive du Rouge et Or se portera encore à la défense de son quart-arrière si la situation se présente de nouveau

Même s’il a écopé d’une suspension et raté une partie et demie, le joueur de ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval Jean-Antoine Dean-Rios se porterait de nouveau au secours de son quart-arrière si la situation se présentait encore.

Quand il a vu Arnaud Desjardins se faire frapper à la tête au milieu du deuxième quart après qu’il eut glissé au sol pour justement éviter le contact lors du match d’ouverture à Sherbrooke face au Vert & Or, Dean-Rios n’a pas hésité une seconde d’aller remettre la monnaie de sa pièce au maraudeur Benjamin Huot.

«C’est le travail de la ligne offensive de protéger le quart-arrière et c’était le geste à faire pour un vétéran comme moi, a raconté l’étudiant au baccalauréat multidisciplinaire qui effectuera un retour au jeu, dimanche, lors de la visite fort attendue des Carabins de l’Université de Montréal. Sur le coup, je me disais nous sommes les champions en titre et ils veulent blesser notre quart-arrière. Le football est déjà un sport à risque que tu ne peux pas accepter les coups dangereux après les sifflets. On ne peut pas laisser passer un tel coup.»

«Je savais que j’allais être puni, d’ajouter Dean-Rios, mais le geste du joueur de Sherbrooke était sans équivoque et je pensais qu’on aurait été expulsés tous les deux.»

Pour son geste, Dean-Rios a écopé d’une pénalité de 25 verges pour rudesse excessive et il été chassé de la rencontre. Son expulsion amenait aussi une suspension automatique d’une partie.

Quant à Huot, il a poursuivi le match, mais il a été suspendu un match par le commissaire du RSEQ qui a regardé la bande vidéo envoyée par le Rouge et Or.

Des minutes angoissantes

Plusieurs choses ont traversé l’esprit du produit du CNDF quand il s’est retrouvé seul au vestiaire avant la pause de la demie. «Je revoyais la scène dans ma tête et j’ai angoissé un peu, a-t-il confié. Je me disais que j’allais me faire rincer ou que ça se passerait bien. À la pause, tout le monde est venu me voir pour me remercier et m’assurer qu’ils allaient protéger mes arrières. C’est l’attitude qu’on doit avoir comme ligne offensive et je ne parle pas de rudesse excessive ou d’expulsion.»

La semaine menant au match contre McGill a été fertile en rebondissements. «Je changeais d’humeur à chaque 15 minutes, a-t-il souligné. Ça venait par vagues. D’un côté, j’étais déçu de ne pas affronter les Redbirds, mais, d’un autre côté, je n’avais pas honte de ce que j’avais fait. J’avais simplement fait ma job.»

Retour à la position de garde

Utilisé comme bloqueur toute la saison 2022 et à Sherbrooke pour le premier match de la saison, le gaillard de 6 pi 5 po et 295 livres est de retour comme garde, position qu’il occupait en 2021. «Ce n’est pas nouveau et je connais mes affaires, mais ça m’a fait drôle quand Justin (Éthier) me l’a dit. Ça brasse plus à l’intérieur.»

En relève à Dean-Rios, la recrue Maxime-Olivier Cabana a suffisamment bien fait pour poursuivre comme bloqueur partant.

La ligne offensive a accordé deux sacs dès les premiers instants du match contre McGill, situation qui a déplu à Éthier. Contre Montréal, les gros bonhommes auront un gros défi devant eux.

«On n’a pas bien exécuté et on a couru après les sacs, a résumé le coordonnateur offensif lavallois. Il y a de beaux progrès, mais on vit une période de transition sur la ligne offensive avec le départ de deux gars (Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau) qui étaient dans le programme depuis six ans.»

«Oui on peut remplacer les joueurs qui sont partis, mais on doit aussi remplacer des leaders et des communicateurs, de poursuivre Éthier. Ça demande plus de temps. Le retour de Jean-Antoine est le bienvenu même si Maxime-Olivier a bien fait..»

Dean-Rios s’attend à une bataille de tranchées face aux Bleus. «Après avoir affronté Western et la Saskatchewan l’an dernier, c’est Montréal qui possède le meilleur front défensif. C’est pourquoi je suis excité. Ça va être un vrai de vrai combat.»