Ottawa doit adopter une loi contre les briseurs de grève au port de Québec

Il y a des anniversaires plus tristes que d’autres. Aujourd’hui 15 septembre, cela fait un an que la compagnie Québec Saint-Laurent (QSL) a mis ses débardeurs en lock-out. Alors qu’au port de Vancouver, le gouvernement canadien est rapidement intervenu pour mettre fin au lock-out, rien ne bouge à Québec.

Pour fin de comparaison, le port de Vancouver a été en lock-out pendant... trois heures ! Les débardeurs de Québec sont pourtant tout aussi essentiels au transbordement sécuritaire des marchandises que ne le sont les débardeurs de Vancouver. Deux poids, deux mesures.

Activités toujours en cours

En dépit du fait que les débardeurs ne puissent faire leur travail, les activités au port de Québec n’ont pas cessé depuis la dernière année. Comment est-ce possible, me demanderez-vous ? C’est possible parce que QSL utilise des briseurs de grève. Or, malgré l’existence au Québec d’une loi interdisant l’utilisation des briseurs de grève, les compagnies, dont QSL, sont exemptées de son application parce que les ports sont de juridiction canadienne et non québécoise.

Non seulement le Canada est en retard de 40 ans quant à l’interdiction d’utiliser des briseurs de grève, mais en plus, ce retard met tout le monde en danger. Ce ne sont pas des flocons de neige et des paillettes que les débardeurs transbordent ! Il y a toutes sortes de produits dont plusieurs nécessitent des manipulations particulières respectant des normes de santé et de sécurité élevées. Les débardeurs sont formés pour cela. Les briseurs de grève ne le sont pas.

Parmi les produits nécessitant une attention particulière, il y a le nitrate d’ammonium. Les débardeurs savent comment manipuler ce produit pour éviter une explosion. Mentionnons aussi le nickel, dont la nocivité potentielle des poussières a fait les manchettes plus d’une fois.

Solutions

Il y a des solutions au lock-out : la négociation de bonne foi et l’adoption d’un projet de loi à la Chambre des communes d’Ottawa interdisant l’utilisation des briseurs de grève. Le Bloc Québécois a déposé un projet de loi en ce sens.

Alors qu’il serait possible pour le gouvernement Trudeau de le faire adopter rapidement, il fait traîner le dossier en longueur. Le Canada a 40 ans de retard sur le Québec concernant les briseurs de grève. Le dossier a assez traîné.

Une solution surpasse toutes les autres : que le Québec soit entièrement maître de son territoire afin que les lois québécoises, à l’avant-garde de celles du Canada, soient appliquées sans compromis.

Julie Vignola, Députée de la circonscription de Beauport-Limoilou, Bloc Québécois