Partisan du Rouge et Or pendant sa jeunesse: le demi défensif est maintenant partant avec les Carabins

Ardent partisan du Rouge et Or quand il assistait aux parties de son équipe favorite avec ses parents qui détiennent toujours leurs billets de saison au PEPS, Édouard Doyon a troqué le rouge pour le bleu et il est bien fier de ses nouvelles couleurs.

«C’est toujours spécial de jouer au PEPS et ça me procure un drôle de sentiment, a raconté le maraudeur des Carabins de l’Université de Montréal. Tout jeune j’assistais aux parties du Rouge et Or avec mes parents, mais je porte fièrement le bleu maintenant.»

«Mon père est assis au même endroit et il portera son chandail bleu entouré des partisans du Rouge et Or pour m’encourager, de poursuivre Doyon dont le frère Louis-Félix porte les couleurs des Stingers de Concordia. Au départ, ses amis ne comprenaient pas pourquoi il portait le bleu, mais il leur a dit que son fils jouait pour les Carabins.»

Étudiants au Petit Séminaire de Québec à l’époque (maintenant le Collège François-de-Laval), les frères Doyon sont de grands amis du fils aîné de l’annonceur maison au Rouge et Or Christian Côté qu’ils revoient pendant la saison estivale lors de leurs visites à Québec. «Si je fais un bon jeu, Christian va tenter de l’annoncer.»

Nouvelle expérience

Après son parcours collégial avec les Titans de Limoilou, Doyon a été recruté par quelques équipes avant d’arrêter son choix sur les Bleus. «Laval m’avait recruté, mais j’avais le goût de vivre une nouvelle expérience et de voler de mes propres ailes, a-t-il expliqué. Je voulais être indépendant. Il y avait aussi une bonne connection avec Marco (Iadeluca) et Denis (Touchette).»

Un an plus tard, Louis-Félix a lui aussi pris le chemin de la métropole pour étudier en cinéma à Concordia. Les deux ont croisé le fer le 1er septembre dans un match qui s’est terminé à l’avantage des Bleus. «On se parle régulièrement pendant la saison, mais on aime mieux rester chacun dans notre camp, ce qui explique qu’on n’habite pas ensemble.»

Poste de partant

Avec le départ de Julien Le Guéhennec qui a complété son parcours universitaire, Doyon a remporté la bataille au camp d’entraînement pour le poste de maraudeur partant. «C’est une perspective différente que j’apprécie, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, a-t-il résumé. Il y a de bons athlètes et mon poste n’est pas coulé dans le béton. À ma 3e année, j’ai une meilleure compréhension du système et mes efforts ont payé. Je voulais être prêt à chaque opportunité qui se présentait.»

L’an dernier à la Coupe Dunsmore, Doyon avait obtenu son premier départ en carrière. Quelques demis défensifs étaient tombés au combat. «Pour avoir assisté à plusieurs parties dans le passé au PEPS, je savais à quoi m’attendre.»

Marco Iadeluca est satisfait de la prestation de Doyon depuis le début de la saison. «C’est un gars hyper travaillant qui a une bonne tête de football, a souligné l’entraîneur-chef des Carabins. C’est un bon général. Il a bien fait à la Coupe Dunsmore, il a connu un bon camp et il a gagné le poste.»