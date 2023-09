Pologne: le gouvernement au coeur d'un scandale de trafic de visas

Un scandale de trafic de visas remontant jusqu'au gouvernement a enflammé la campagne avant les législatives d'octobre en Pologne, l'opposition accusant le pouvoir farouchement anti-immigration d'avoir fait venir des «centaines de milliers de migrants» d'Afrique et de Moyen Orient.

Selon des médias, le ministère polonais des Affaires étrangères est au centre de ce scandale de trafic d'influence, qualifié de «plus plus scandale en Pologne au XXIe siècle» par Donald Tusk, président de la principale formation d'opposition.

Fin août, un vice-ministre, Piotr Wawrzyk, a été démis de ses fonctions, officiellement en raison d'une «absence de coopération suffisante».

Selon la radio privée RMF FM vendredi, M. Wawrzyk aurait été hospitalisé la veille après avoir tenté de se suicider à l'aide d'un couteau.

Selon le portail d'information Onet.pl, qui cite des sources anonymes au sein du parti au pouvoir et du ministère, ce vice-ministre a en fait été congédié pour avoir «aidé à créer une filière d'immigration clandestine depuis l'Asie et l'Afrique» via des consulats ainsi que des sociétés extérieures rémunérées pour ce trafic d'êtres humains.

Les journalistes affirment notamment que le vice-ministre et ses collaborateurs envoyaient aux consulats des listes de centaines de noms de personnes auxquelles ces administrations devaient rapidement délivrer les visas, souvent sans vérification.

Bollywood

Onet.pl cite notamment le cas de ressortissants d'Inde se faisant passer pour des cinéastes de Bollywood et qui, après une intervention du vice-ministre, ont obtenu des visas Schengen à entrées multiples. Ces derniers permettent d'entrer et sortir de l'espace Schengen autant de fois que souhaité pendant sa durée de validité.

Selon la même source, les autorités polonaises ont été alertées de l'affaire par des services de renseignements d'autres pays, ce que nie l'exécutif polonais.

Le vice-ministre serait également l'auteur d'un projet de décret destiné à ouvrir la voie à au moins 400 000 demandes de visas, en provenance principalement de pays d'Asie et d'Afrique. Une fois dévoilé par l'opposition, le projet a été enterré.

Les populistes nationalistes au pouvoir essaient à tout prix de minimiser l'affaire. Selon eux, l'affaire ne concernerait que «quelques centaines de visas».

Selon le parquet, qui enquête sur un «trafic d'influence» susceptible d'avoir permis d'accélérer des procédures de visa, sept personnes ont été interpellées dans cette affaire.

Aucun fonctionnaire d'État ne figure parmi les personnes interpellées, a indiqué le parquet.

Vendredi, le ministère polonais des Affaires étrangères a reconnu des «irrégularités constatées dans le processus de délivrance des visas», et a annoncé la démission du chef de son bureau juridique.

Référendum

L'affaire est plus qu'embarrassante pour le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) qui use depuis des années d'une rhétorique fortement antimigratoire. En 2015, attiser la peur de l'étranger lui a permis de remporter les élections législatives.

La Pologne a achevé l'an dernier la construction d'un mur en acier le long de sa frontière avec le Bélarus, destiné à dissuader les migrants de la franchir et a déployé des milliers de soldats pour la protéger.

Varsovie accuse Minsk et Moscou d'orchestrer cet afflux, dans le cadre d'une attaque «hybride» dans le but de destabiliser la région, ce que Minsk dément.

La question migratoire est l'un des principaux sujets exploité par le pouvoir qui a décidé de tenir le 15 octobre, jour des élections législatives, un référendum national portant, entre autres, sur ce sujet.

Les Polonais pourront notamment dire s'ils souhaitent «supprimer la barrière à la frontière avec le Bélarus» et s'ils sont favorables à «l'entrée de milliers d'immigrants illégaux» dans le pays, selon un mécanisme de relocalisation proposé par UE.

Après les révélation sur ce scandale, l'opposition ne mâche pas ses mots, évoquant une «mafia de visas».

Dans une vidéo publiée sur internet, le plus grand concurrent de PiS, la Plateforme civique (PO, libéral) l'accuse d'avoir fait venir «250 000 migrants du Proche Orient et d'Afrique», et d'ajouter: «le référendum est un mensonge».

«D'abord, ils ont fait d'eux (les migrants, ndlr) une menace, puis ils ont décidé d'en tirer profit, tout en violant honteusement la loi», a écrit sur X (ex-Twitter) Agata Diduszko-Zyglewska, de la Nouvelle Gauche.