Spécial itinérance à QUB radio: Lionel Carmant, le grand absent

Benoit Dutrizac tenait absolument à réaliser un grand forum sur l’itinérance à son micro de QUB radio, mais Lionel Carmant brillait par son absence. Pourtant, six maires ont rapidement compris l’importance de ce débat et ont immédiatement répondu présents à cet appel : Évelyne Beaudin (Sherbrooke), Bruno Marchand (Québec), Daniel Coté (Gaspé), Guy Caron (Rimouski), Catherine Fournier (Longueuil) et Mélanie Dufresne (Saint-Jean-sur-Richelieu).

À ce panel impressionnant, il faut également ajouter les mairesses France Bélisle (Gatineau) et Julie Bourdon (Granby), qui s’étaient déjà exprimées plus tôt au micro de Dutrizac. Des extraits ont également été présentés.

Écoutez la montée de lait de Benoit Dutrizac pendant sa rencontre avec l’animateur Alexandre Dubé via QUB radio

«Les maires et les mairesses ont des histoires à raconter, ont des griefs à annoncer, s’est exclamé Dutrizac, pendant sa rencontre avec l’animateur Alexandre Dubé. Je pense qu’on ne sait pas ce qui se passe dans nos villes.»

À travers toutes les histoires d’horreur racontées par les maires et mairesses, aucune trace de Lionel Carmant. Le ministre n’était, semble-t-il, pas disponible pour entendre les récits des maires et mairesses.

Il faut dire que QUB radio a tenté par tous les moyens d’avoir la participation du ministre responsable des Services sociaux à cet important débat.

«On l’invite depuis le printemps passé, Lionel Carmant, à venir parler de son plan de match en itinérance, a expliqué Dutrizac. Là, je comprends pourquoi il ne vient pas en entrevue. C’est parce qu’il ne sait pas quoi dire, qu’il n'a pas de plan de match, qu’il ne sait pas quoi faire!»

Les maires et mairesses, eux, en avaient long à dire, et leur message est extrêmement important. Leurs histoires choquent et forcent notre société à se questionner sur un phénomène qui touche de plus en plus de gens, souvent parmi les plus vulnérables. Écoutez-les dans les extraits présentés ci-dessous.

«Il faut garder l’indignation» - Bruno Marchand, maire de Québec

«Si on ne travaille pas ensemble, c’est un échec assuré» - Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

«Combien de fois nous avons crié à l’aide ?» - Mélanie Dufresne, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

«Nous on est sur le terrain, mais on est pogné dans la paperasse!» - Daniel Côté, maire de Gaspé

«On a une liste d’attente de 300 ménages en attente de logement social.» - Guy Caron, maire de Rimouski

«C’est malheureusement en très grande augmentation sur le territoire de la ville de longueuil.» - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil