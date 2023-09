Un homme de 30 ans est recherché à Montréal

Les policiers de Montréal demandent l’aide de la population pour retrouver un homme de 30 ans qui manque à l’appel depuis le 7 septembre dernier.

Alexandre Labhar avait été vu au métro Guy-Concordia dans l’arrondissement Ville-Marie Ouest, vers 22 h, selon un communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’homme n’a pas été revu depuis.

Selon les policiers, le trentenaire portait un chandail blanc, des souliers propres noirs sans lacet et un sac en bandoulière noir. Alexandre Labhar mesure 183 cm (6 pi) et il pèse 81.5 kg (180 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux bruns courts.

Il se déplace à pied et en transport en commun. L’homme s’exprime en français.

Les enquêteurs et ses proches craignent sa sécurité.

«M. Labhar fait du vitiligo à plusieurs endroits sur le corps, dont les avant-bras et le contour des yeux qui sont visibles», selon le SPVM.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.