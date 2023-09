Un premier match dès cette fin de semaine pour Connor Bedard

Si plusieurs s’attendent à voir Connor Bedard entamer la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), cela ne le soustrait pas au camp des recrues des Blackhawks de Chicago et il sera d’ailleurs en action pendant la fin de semaine.

Les meilleurs espoirs de l’organisation disputeront deux matchs à leurs semblables des Blues de Saint-Louis, samedi, et du Wild le lendemain au Minnesota. Il est déjà acquis que le premier choix au plus récent repêchage amateur prendra part à l’une de ces rencontres, minimalement. Et l’attaquant est très enthousiaste à l’idée d’enfiler l’uniforme pour un affrontement, même s’il s’agit d’un duel visant à évaluer les joueurs en présence.

• À lire aussi: Combien coûterait une équipe d'expansion dans la LNH?

• À lire aussi: Babcock doit s'expliquer au syndicat des joueurs

• À lire aussi: Les joueurs des Jets heureux de revoir deux piliers

« Comme tous les autres gars ici, je suis une recrue. Je veux jouer une partie, car ça fait tellement longtemps. Je suis très excité », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par le magazine The Hockey News.

« Évidemment, il y a eu énormément de prises de photos, d’entrevues et de tout le reste, ce qui est bien. Toutefois, je veux jouer au hockey et c’est agréable d’être ici afin de commencer et de se concentrer sur ça, a renchéri celui ayant discuté notamment avec le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, lors d’une activité médiatique de la ligue quelques jours auparavant. Je pense que ce petit tournoi me permettra d’être prêt, pour être honnête avec vous. »

Ainsi, d’ici le début du camp régulier, Bedard pourra offrir un premier échantillon de son talent à ses nouveaux patrons. Et ceux-ci ont très hâte d’assister à ses représentations de haut niveau.

« C’est une excellente façon de se mettre en marche à l’aube du camp d’entraînement. Il a 18 ans, il veut se présenter ici et créer une bonne impression auprès de tout le monde. Il veut jouer, donc allons-y », a déclaré Anders Sorensen, l’instructeur-chef des IceHogs de Rockford, le club-école des Hawks dans la Ligue américaine, qui dirige les recrues à cette occasion.