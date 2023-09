Une femme de 22 ans victime d’un meurtre gratuit en Ontario

Un Torontois a été accusé de meurtre au premier degré pour avoir poignardé à mort une femme de 22 ans, il y a quelques jours, à Sault-Sainte-Marie, ce qui serait un «meurtre gratuit» selon les policiers.

Le corps de Taylor Marshall a été retrouvé dans un immeuble à logements, le 7 septembre dernier, selon le Toronto Sun. Steven Jones, un homme de 25 ans, a été accusé du meurtre. Selon les autorités, la victime aurait été choisie au hasard.

«Il a été déterminé que la victime a été poignardée à plusieurs reprises, ce qui a causé sa mort, ont indiqué les policiers dans un communiqué. Des preuves matérielles et une preuve vidéo lient l’accusé au meurtre. Les deux individus ne se connaissaient pas.»

Steven Jones a également été accusé de tentative de meurtre. Selon la version des policiers, l’accusé aurait tué la femme de 22 ans avant de se rendre sur une autre propriété à proximité. Une personne a été violemment poignardée, mais elle a survécu à l’agression.

L’inspecteur Brad Duguay a indiqué que l’accusé est arrivé quelques jours avant les crimes à Sault-Sainte-Marie. La police ignore la raison de son séjour dans le secteur.

«Nous avons tenté de retracer ses déplacements, a dit M. Duguay. À ce stade, nous travaillons toujours sur la chronologie des événements.»

Dans un groupe Facebook intitulé «Justice for Taylor Marshall», la mère de la victime de 22 ans a partagé la peine vécue par son conjoint et ses deux fils.

Ce monstre lui a enlevé toute chance de réaliser ses rêves et ses objectifs, a écrit Shirley Marshall. Je suis née et j'ai grandi dans cette communauté. Je n'ai jamais eu peur et maintenant... je n'arrive tout simplement pas à croire que ce qui est arrivé. Pourquoi ?»