BROCHU, Thérèse



À Montréal, le lundi 11 septembre 2023 est décédée, à l'âge de 95 ans et 10 mois, Thérèse Brochu.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claire, son frère André (Monique), de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 septembre 2023 à 11h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 15h30 en la chapelle du complexe.