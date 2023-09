ASSELIN, Marcel



Le 17 août 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Asselin.Outre sa compagne Mme Lorraine Pelletier, il laisse dans le deuil ses enfants Miriam, Evelyne (Jean-François), Philippe, Simon (Cassandre) et Charles (Catherine), ses petits-enfants Jeanne, Vincent, Maxime, Marielle et Béatrice ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 septembre 2023 de 13h à 16h :VAUDREUIL-DORION, QCwww.maisonfuneraireroussin.comAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.