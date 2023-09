DEROME LAMARRE, Thérèse



De Saint-Jacques-le-Mineur, le 10 septembre 2023, est décédée à l'âge de 75 ans, Mme Thérèse Lamarre.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, André (Diane) et Caroline (Olivier), ses cinq petits-enfants: Cynthia, Joey, Aryann, Emmy et Léanne, son arrière-petit-fils Jacob, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :435, ST-JACQUES, NAPIERVILLEle samedi 23 septembre 2023 dès 13h et une cérémonie hommage suivra à 15h30.