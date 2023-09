PARADIS, Denis



À Joliette, le samedi 2 septembre 2023 est décédé, à l'âge de 84 ans, Denis Paradis, époux de feu Pauline Giroux.Il laisse le deuil ses enfants Lise (Mario) et Pierre (Claire), ses petits-enfants Marie-Ève, Alex et Joany, son arrière-petit-fils Jakob, ses frères Gérald et Ronald, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 octobre 2023 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au même endroit.