THÉORÊT, Jean-Guy



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de notre père, Jean-Guy Théorêt, à l'âge de 91 ans, époux de feu Monique Lavigne.Lui survivent ses cinq (5) garçons, Yvon (Claudine), Roger (Michèle), Raynald (Martine), Michel (Marie), Daniel (Guylaine), ses petits-enfants, Mélanie, Éric, Maxime, Jocelyn, David, Caroline, Charles, Jérémie, Eve, Laurie, Roxane, Mariane, Stéphanie et leurs conjoints, conjointes ainsi que ses nombreux arrière-petits-enfants.Homme de peu de mots, il nous a transmis son savoir, ses connaissances et surtout sa sagesse, avec tant de patience et de dévouement. Il a joué un rôle clé et nous a toujours appuyés à transformer l'entreprise qu'il a fondée en ce qu'elle est devenue aujourd'hui.Fondateur de Roxboro Excavation avec sa femme Monique Lavigne il y a plus de 50 ans, leur amour, leur apport, leur soutien et la confiance qu'ils nous ont administrés sont sans aucun doute leur plus beau legs.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal en sa mémoire serait fort agréé.La famille recevra les condoléances au :22025, AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE (QUÉBEC) H9X 0B2le jeudi 28 septembre 2023 de 19h00 à 21h30 et le vendredi 29 septembre 2023 de 14h00 à 17h00 et 19h00 à 21h30. Les funérailles auront lieu le samedi 30 septembre 2023 à 10h00 en l'Église de Sainte-Geneviève, 16037, boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève (Québec) H9H 1C7.