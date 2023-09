TRALKA, Irene



C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de Madame Irene Tralka.Elle est partie paisiblement à l'hôpital Sunnybrook à Toronto le 30 avril 2023. Elle rejoint ses parents Louina et Walter Tralka, ses frères Walter et Roger et sa soeur Jeannine.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie (feu Daryl Taylor), son neveu Philippe Maurais (Amanda Glasbeek), sa petite-nièce Sasha Marie Glasbeek ainsi que ses cousins et cousines.Sous la direction du salon funéraire :101, RUE JEAN-BESRÉCOWANSVILLE, QC J2K 0L3Tél : 450-263-1212 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 23 septembre 2023 à 11h en l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus de Cowansville, suivies de l'inhumation de l'urne au cimetière Notre-Dame-de-la-Paix, rue Albert à Cowansville, Qc. À noter que la famille sera présente à compter de 10h à l'église pour recevoir les témoignages de sympathies.La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.