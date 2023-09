LANGLOIS, Marc



À Montréal, le 7 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Marc Langlois, époux de feu Raymonde Goyette.Il laisse dans le deuil son fils Robert (Dale), sa fille Line, ses petits-enfants Zachary (Ruth), Gabrielle et Kim (François), ses arrière-petits-enfants Kalista et Morrigane, son frère et sa soeur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 septembre 2023 de 10h à 12h ainsi que de 13h à 16h au :3495 BOUL. DAGENAIS O.FABREVILLE, LAVAL450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie aura lieu ce même jour à 16h suivie de la mise en columbarium.