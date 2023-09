BRISEBOIS, Muguette

(née Cloutier)



Montréal, le 9 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Muguette Cloutier, fille de feu Marie-Louise Poirier et de feu Xavier Cloutier.Elle laisse dans le deuil son époux M. André Brisebois, ses fils Daniel (Marlène Boutet), Robert (Nadège Marion) et Jacques (Hélène Brière), ses petits-enfants Maya (Mick Grenon), Karl-Alexander, Aurélie (Benjamin Hamel), Jonathan, Simon (Frédérique Hardy), Rémi et Sébastien (Dominique Geoffrion), ses arrière-petits-enfants Roxane, Florence, Chloé, Elliot, Marc-André, Nova et Edouard.Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-François d'Assise (700 Georges-Bizet, Montréal, H1L 5S9), le dimanche 24 septembre à 15h30. La famille sera présente, à l'église, à compter de 13h30.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de soins palliatifs à domicile ainsi que le personnel de soins palliatifs de l'hôpital Santa-Cabrini de Montréal.www.salonsfunerairelfc.com