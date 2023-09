RAYMOND, Pauline



À Saint-Benoît, le 13 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Pauline Raymond, fille de feu Adrien Raymond et feu Marguerite Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Madeleine, Marcel, Jacques (Micheline), Simone, Hélène (Jean-Paul) et Ginette (Denis), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 22 septembre de 13h à 14h en l'Église de Saint-Benoît (rue Dumouchel, Saint-Benoît, Mirabel, Qc). Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation soleil du centre d'accueil Saint-Benoît.La famille de Pauline tient à remercier chaleureusement le personnel du centre d'accueil Saint-Benoît pour les bons soins prodigués ainsi que pour leur compassion.