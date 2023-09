BÉLAND, Maurice



À Laval, le 6 septembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé Maurice Béland. Il était l'époux de feu Anna Doré, ainsi que le père de feu Michel et feu Daniel.Il laisse dans le deuil ses petits-enfants Anne-Marie (Jean-Sébastien Busque) et Olivier, ainsi que son arrière-petite-fille Liliane et ses nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 2500, avenue des Perron à Lavalle vendredi 22 septembre 2023 de 13h à 16h30 et de 18h à 20h. Une cérémonie suivra le même jour.L'enterrement aura lieu le lendemain, samedi 23 septembre à 13h, au cimetière Notre-Dame-de-Fourvière situé à Mont-Laurier.