BOISVERT, Jean-Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Paul Boisvert, survenu le 10 septembre 2023, à Saint-Charles-Borromée, à l'âge de 89 ans. Il était le fils de feu M. Pierre Boisvert et feu Mme Febronia Bergeron, résident de Louiseville.Il était l'époux bien-aimé de feu Aline Clermont. Prédécédée de sa fille adorée Lise ainsi que de ses frères et soeurs: René (feu Lucie), Pauline, Marcelle, Roger et André (feu Pierrette).Il laisse dans le deuil ses beaux-frères Louis, Gilles (Éloïse), sa belle-soeur Rita, neveux et nièces, proches parents et amis.La famille se réunira en toute intimité à une date ultérieure.Propriétaire: Patrick Lajeunesse514-770-9770 |