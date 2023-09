ST-DENIS, Serge



À Salaberry-de-Valleyfield, le 3 septembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Serge St-Denis, fils de feu M. Jean St-Denis et de feu Mme Marthe Lamaire. Il est également allé rejoindre son frère Yves.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Gabrielle (Michel), Jean Jr., Jacques, Gaétan (Danielle), Claudette (Jean) et Claude, ses nièces Mélanie et Isabelle, son neveu François ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 23 septembre 2023 à 11h en l'église Sainte-Rose-de-Lima à L'île Perrot, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h, en ce jour.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés.