COLLARD, Jean-Paul



À Boucherville, le 31 août 2023, à l'âge de 98 ans est décédé monsieur Jean-Paul Collard, époux de madame Marie-Laure Charrette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, France (André Fréchette), Danielle, Marc (Lucie Trépanier), ses petits-enfants Etienne, Valérie, Julien, Marie-Ève, Renaud, Frédéric et Sophie, ses arrière-petits-enfants, Arielle, Livia, Henri, Tristan, Eli, Willa et Lana, ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le dimanche 1er octobre 2023 de 10 h à 13 h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Un hommage lui sera rendu à 13 h en la chapelle du complexe.Un sincère remerciement à tout le personnel du CHSLD Jeanne-Crevier de Boucherville pour leur grand dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Canada.