ROCHELEAU, Suzanne



Nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de Madame Suzanne Rocheleau Laplante, fille de feu Martial Rocheleau et de feu Yvonne Piché, survenu à Laval le samedi 2 septembre 2023.Elle laisse dans le deuil son mari, Fernand Laplante, ses enfants, Carole (Alain Savard), Pierre (Sylvie Marchitto) et Martin, ses petits-enfants, Julie (Sacha Lebel), Mélissa (Sébastien Degarris-Roch), Rémi (Vanessa Langdeau), Julien et Maude (Denys Grenier), de même que ses arrière-petits-enfants, Jade, Elie, Viviane, Charlie et Tom, ses frères, ses belles-soeurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireLAVALle samedi 23 septembre 2023 de 11h30 à 16h. Un hommage lui sera rendu à 16h.Nous désirons remercier les docteurs Lachance et Desroches et les équipes de l'hôpital Cité de la Santé pour les soins qui ont été prodigués à notre mère.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.