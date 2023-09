DESJARDINS, Louis



La famille a le regret de vous annoncer le décès de M. Louis Desjardins, survenu subitement le 8 septembre 2023, à Blainville, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Gauthier, son frère Ronald, ses beaux-frères et belles-sœurs: Alban et Nicole, Réjeanne et Robert, Marcel et Diane, Normand et Nicole, Richard et Louise, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 septembre 2023 de 12h à 16h à la maison funéraireUne cérémonie commémorative aura lieu à 16h, suivra l'inhumation au colombarium vers 16h45.