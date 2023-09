DOUESNARD, Madeleine



À Verdun, le 1er septembre 2023, est décédée Madeleine Douesnard.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Line (Marc) et Alain, ses petits-enfants: Patricia (Normand) et Alex, tous ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre 2023 de 11h à 18h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 rue Dollard, LaSalle, H8N 2J1. Stationnement à l'arrière.