DEROME, Stéphane



Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de Stéphane Derome, survenu paisiblement le 11 septembre 2023, à l’âge de 63 ans.Fils de feu Jean-Pierre Derome et de feu Carmen Renaud, il était le conjoint bien-aimé de Michèle Côté et le père aimant d’Alexandrine (Pierre) et d’Arnaud (Charlyne).Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Manon, Myriam (Yvon) et Nathalie ainsi que sa belle-mère Madeleine, sa belle-soeur Hélène (Serge), son beau-frère Bernard (Carole), ses neveux Philippe, Kevin, Charles, Émérik, Jordan, ses nièces Odrey, Gabrièle, Stéfanie, Karine et ses nombreux amis.Né à Laval le 7 avril 1960, Stéphane était connu pour sa détermination, sa générosité, sa persévérance et tout l’amour qu’il portait à ses proches.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 septembre 2023 de 12h30 à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h à la chapelle du salon funéraire.En lieu et place de fleurs, des dons à la Société de la sclérose latérale amyotrophique https://sla-quebec.ca/ seraient appréciés.