TRUDEAU, Dolorès

née Assaly



C'est avec tristesse que José Trudeau Reid (Bob Reid), Pierre Trudeau (Natalie Guénette), Youri Reid (Patricia Reid), Chloé-Jade Boileau Trudeau, Naomi Trudeau (Matthieu Boulanger), Jazzmyne, Georgia et Tyrus Reid annoncent le décès de Dolorès Assaly Trudeau (fille de feu Salem Marcus Assaly et de feu Alice Golding Assaly), veuve de Jacques Trudeau, survenu le 7 septembre 2023 à Hawkesbury, ON, à l'âge de 94 ans.En plus de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants mentionnés ci-haut, ainsi que les familles de ses multiples neveux et nièces, elle laisse également dans le deuil sa soeur Vivian Assaly Smith (feu Alex Smith) et ses frères Jamil Assaly (Célyne Parent) et David Assaly (Carole Drolet).Prédécédée de ses soeurs Mary et Marina Assaly Barnard, de ses frères Eugène et Bernard Assaly, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs du côté de son mari.La famille se réunira en privé pour se recueillir en sa mémoire. Selon les volontés de la défunte, il n'y aura pas de funérailles traditionnelles.