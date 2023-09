GAGNON, Jules



À Pointe-aux-Trembles, le jeudi 7 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jules Gagnon, époux de feu Mme Lucille Lacroix.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Maryse Tourigny), Richard (Roseline Favre), Nicole (Sylvain Blais) et Louise (Simont Hébert), ses petits-enfants, Mathieu (Yuri), Julien (Marilou), Ariane, Félix (Élyse), Mylène (Olivier), Vincent et Noémie, ses arrière-petits-enfants, Lorilya, Éthan, Arthur et Clément. Il laisse également son amie Milena, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera àle jeudi 21 septembre 2023 de 14h à 21h.Les funérailles seront célébées en l'église Sainte-Maria-Goretti, 16228 terrasse Maria-Goretti, Montréal, le vendredi 22 septembre à 11h, suivies de l'inhumation au Repos Saint-François D'Assise.