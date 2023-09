DAME, Philippe



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Philippe Dame, survenu le samedi 26 août 2023, à l'âge de 76 ans, conjoint de Mme Carole Robertson.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-mère Juliette Trottier Robertson, ses belles-soeurs Aline, Denise (Jacques) et Lyse (feu Jim), son beau-frère Claude (Michèle), plusieurs neveux, nièces, amis et voisins.La famille recevra les condoléances au salon funéraireHeures des visites : le samedi 23 septembre 2023 dès 11h et suivra un moment de recueillement à 13hVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.