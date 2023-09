VOGHEL, Joseph-Louis



Le 13 septembre 2023, à l'aube de ses 100 ans, est décédé M. Joseph-Louis Voghel, époux de Mme Lise Hamel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Roger, Jean, Guy, Manon et Robert ainsi que leurs conjoints, ses neuf petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-enfant en route, ses beaux-frères et belles-soeurs Hamel, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances au :BELOEIL, QC, J3G 4G9Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 21 septembre de14h à 16h et de 19h à 21h.Le vendredi 22 septembre, directement à l'église Saint-Matthieu pour les funérailles à 13h.