LAPLANTE, Gaby



À Laval, le samedi 9 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Gaby Laplante, épouse de feu Claude Rousseau.Connue comme chanteuse, elle aura su égayer la vie des gens qui l'entouraient par la musique et sa joie de vivre.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal, ses petits-enfants Joëlle et Zachary, sa belle-soeur Claudette, Kim-Nam, Nicole et Stéphane, ses nombreux neveux et nièces tant aimés ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 29 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Il y aura également recueillement au salon le lendemain, le samedi 30 septembre, de 11h à 12h30 avant de se diriger à l'église Saint-Sylvain (750 boul. St-Sylvain, Laval) où un service religieux aura lieu à 13h.