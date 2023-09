GIRARD, François



À Sainte-Agathe le 10 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé M. François Girard, époux de Mme Monique Lajeunesse Girard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Stéphanie), Julie (Marc-André) et Isabelle (Bruno), ses petits-enfants Gabriel (Camille), Myriam, Laurence (Marc-André), Alexandre, Olivier et Julien, ses arrière-petits-enfants Marilou et Chloé, son frère Roger (Fernande), ses soeurs Yvette, Monique et Louise (Benoit), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 21 septembrede 10h à 21h au:450-473-5934 www.rfgoyer.comLes funérailles seront célébrées le vendredi 22 septembre à 11hen l'église de Bois-des-Filion, 388 boul. Chapleau. De plus,des condoléances auront lieu ce même jour à l'église de 10h à 11h.L'inhumation suivra au cimetière de Bois-des-Filion,dans l'intimité de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des donsà la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-D'en-Haut.