LUSSIER, Denis



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Denis Lussier (conjoint de feu Yvette Bélanger) survenu le 25 août 2023, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil ses fils Nathaniel (Annie) et Christopher-Emanuel (Sharon), sa fille Vanessa, ses petits-enfants Jade, Mathis, Laurence et Ann-Catherine (Raphaël), son arrière-petit-fils Louka, ses frères Michel (Christiane), Dominic (Josée), ses soeurs Monyc (Patrick), Suzanne (Michel), Manon (Gaetan) et Nicole (Ed), son beau-fils Éric (Vassilia), sa belle-fille Sylvie (Claude), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 septembre 2023, de 11 h 30 à 14 h à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Marcelle Ferron.