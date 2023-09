PAGEON, Ginette



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 10 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Ginette Pageon.Elle laisse dans le deuil son frère Claude (Léandre), sa belle-soeur Hélène (feu Gilles), sa nièce et ses neveux, son amie Micheline et autres amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre 2023 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Hôpital Sainte-Anne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne ou à la Fondation Parkinson Québec, serait apprécié en sa mémoire.