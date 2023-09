LABRIE, Raymonde



Le 9 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Raymonde Labrie, épouse en premières noces de feu Gilles Bélanger, en deuxièmes noces de feu Aurèle Théberge.Elle laisse dans le deuil son fils Alexandre Bélanger (Nathalie), ses petits-enfants : Louis et Laurence, son beau-fils Jean-François (Catherine), ses petits-enfants Samuel et Simon, sa belle-fille Geneviève (Jean-François), ses frères et soeurs : Lise (Felice), Francine (André), Danielle (Jean), Gilles et Pierre (Lise), la famille Théberge et la famille Bélanger, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre de 10h à 15h à la salle de réception du :Une cérémonie suivra à 15h.