Laurent Beaudoin, un magnat de l'immobilier actif à 85 ans

Laurent Beaudoin, le bâtisseur du Bombardier moderne, brasse encore des affaires à l’âge vénérable de 85 ans. Il s’apprête à mettre la main sur une partie du Groupe Vertendre, une société immobilière insolvable active en Estrie et dans Charlevoix.

Une société en commandite qu’il contrôle avec son épouse, Claire Bombardier Beaudoin, a fait une offre pour l’acquisition d’actifs composés d’un terrain de 160 000 mètres carrés situé à Saint-Siméon, dans Charlevoix, et des activités de location de chalets de Vertendre à Eastman, près du parc du Mont-Orford.

L’offre d’achat, révélée par le journal La Tribune plus tôt cette semaine, prévoit que le couple ne versera rien pour les actifs, mais qu'il assumera des dettes de 647 000 $, dont 420 000 $ en dépôts de clients.

Trop chiche ?

La proposition déplaît notamment à un créancier européen de Vertendre, qui la juge trop peu généreuse.

La valeur des actifs en jeu s’élève à un peu plus de 2,2 millions $, selon des documents déposés en cour par le syndic responsable du dossier au cabinet comptable Raymond Chabot, Emmanuel Phaneuf. À lui seul, le terrain de Saint-Siméon a une valeur comptable de plus de 900 000 $.

« Ceci dit, ça ne vaut jamais plus que ce que les gens sont prêts à payer », fait valoir l’expert-comptable.

Raymond Chabot a sollicité plus de 90 acheteurs potentiels pour les actifs et n’a reçu que deux offres, dont celle des Beaudoin. L’autre a été jugée inadéquate.

« Ce n’est pas une business qui faisait de l’argent, donc on tente de vendre un modèle d’affaires qui n’est pas payant », insiste M. Phaneuf.

Valeur potentielle de plus de 4 M$

Dans un rapport déposé en cour, le syndic note qu’une fois subdivisé et développé, le terrain de Saint-Siméon pourrait atteindre une valeur de 4,4 millions $. Mais avant d’y arriver, des investissements « de l’ordre d'un million de dollars » seront nécessaires, précise-t-il.

À Eastman, Vertendre offre actuellement en location une trentaine de chalets, principalement des unités baptisées Zoobox. À Saint-Siméon, la construction de 23 Zoobox est projetée. En vertu du modèle d’affaires actuel de Vertendre, l’entreprise construit les chalets avant de les revendre à des particuliers, puis d’en assurer la location.

Emmanuel Phaneuf croit très peu probable que les acheteurs renoncent au projet de location dans Charlevoix. Les élus de Saint-Siméon souhaitent favoriser, sur le territoire, le développement d’un « tourisme durable », souligne-t-il.

« On n’est pas dans un contexte où la municipalité accepterait facilement de rezoner le terrain pour permettre la construction d’un château », illustre-t-il.

Le partenaire du couple Beaudoin pour la reprise de Vertendre est Simon Ouellet, un ancien analyste financier à la Caisse de dépôt. Il est associé à Beaudier, le holding de la riche famille, dans deux entreprises de logistique agricole : Ceresco et B.O.L.D.

Propriété d’Alain et de Sylvain Chagnon, Vertendre a été acculée à la faillite en raison principalement d’un litige avec la municipalité d’Eastman à propos du développement des terrains de l’entreprise.

La Cour supérieure devra approuver la transaction avec les Beaudoin avant que celle-ci puisse être conclue.

D’autres investissements immobiliers des Beaudoin-Bombardier

Quartier DIX30

En 2004, le désormais célèbre centre commercial Quartier DIX30 a commencé à sortir de terre à Brossard. Le vaste projet, inspiré de complexes américains, a été financé en bonne partie, au début, par Beaudier, le holding de la famille Beaudoin-Bombardier, et mené par la firme Devimco, appartenant à Serge Goulet et Jean-François Breton. La conjointe de ce dernier était alors Denise Beaudoin, fille de Laurent Beaudoin.

Quartier Bois-Franc

Lorsque Bombardier a mis la main sur Canadair, en 1986, l’entreprise a hérité de l’aéroport de Cartierville, dans le nord de l’île de Montréal. L’installation fermera deux ans plus tard. Bombardier transformera le vaste espace de 200 hectares en un ambitieux projet domiciliaire aujourd’hui connu sous le nom de Quartier Bois-Franc.

Ogilvy

En 2010, un groupe dirigé par Jean-François Breton et la firme financière Champlain a acquis l’emblématique magasin de luxe Ogilvy, au centre-ville de Montréal. Le groupe comprenait notamment le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds de placement immobilier BB (filiale de Beaudier), Devimco et d’autres investisseurs. Un an plus tard, le magasin a été revendu à Selfridges, propriété de la riche famille ontarienne Weston. Celle-ci a ensuite fusionné Ogilvy à la chaîne Holt Renfrew.