À propos de la chasse, saviez-vous que... ?

Je vous présente divers sujets ce matin qui, à titre de disciple de St-Hubert, pourraient vous intéresser pour la pratique de votre activité préférée.

Munitions

Au Québec, il est interdit d’utiliser ou de posséder de la grenaille, autre que la non toxique, pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme du gibier, à l’exception de la chasse à la bécasse. Dans les réserves nationales, où il est permis de chasser, la possession de grenaille de plomb est interdite pour tous les types de chasse, tant pour les migrateurs que pour les oiseaux terrestres qualifiés de gibiers, tels la gélinotte huppée, le tétras, etc.

Lorsqu’on souhaite consommer la chair d’un gibier ailé chassé, il est souhaitable de retirer les grenailles de plomb avant la cuisson pour réduire l’exposition de la venaison aux contaminants.

Migrateurs

Nos amis des districts C et D, soit les grandes régions de Val-d’Or et du Saguenay, pourront se lancer aux trousses des canards, autres que les arlequins plongeurs, dès aujourd’hui. De notre côté, dans la zone F, délimitée par Mont-Laurier, Québec, Sherbrooke et Montréal, il faudra attendre à samedi prochain, le 23 septembre.

Dans le district F, il est possible de chasser la bernache du Canada seulement au-dessus des terres agricoles, du 6 au 22 septembre. Le nombre permis de prises par jour est alors de 10 et il n’y a pas de quantité maximale d’oiseaux qu’un chasseur peut posséder. Puis du 23 au 25 septembre, il sera permis de chasser au champ et sur l’eau. Le nombre de prises sera toujours de 10 par jour, mais il baissera à 3 ou 2 du 26 septembre au 31 octobre, selon votre position géographique, pour remonter partout à 5, du 1er novembre au 21 décembre. Il y a vraiment de quoi y perdre son latin.

Vos droits

Sous peine d’une amende pouvant atteindre 5000 $ et jusqu’à 15 000 $ en cas de récidive, retenez qu’il est interdit de nuire volontairement à une personne qui chasse légalement et qui a accédé de façon légitime au territoire où elle se trouve. « Cela peut inclure : intimider, menacer ou empêcher l’accès d’un chasseur aux lieux de chasse auxquels il a légalement accès ; endommager le mirador ou la cache d’un chasseur ; incommoder ou effaroucher un animal par une présence humaine, animale ou autre, par un bruit ou une odeur ; rendre inefficace un appât, un leurre ou un engin destiné à chasser un animal », peut-on lire sur le site du ministère.

À la bouffe

Si vous souhaitez chasser le dindon sauvage, il est interdit de l’appâter ou de tenter votre chance à moins de 100 mètres de tous les endroits où on aurait pu déposer des appâts, et ce, même s’ils sont destinés à d’autres gibiers. Il n’y a toutefois pas de problème à chasser près des récoltes sur pied ou empilées selon les pratiques agricoles normales. Il est aussi possible de s’installer à proximité de sites où du grain a été répandu lors d’opérations agricoles normales.

En silence

Le plus grand motoriste au monde, Mercury Marine, présentait au printemps le nouveau moteur électrique hors-bord Avator 7e. Les ingénieurs de cette firme lançaient en grande pompe la semaine dernière les plus récents modèles, les Avator 20e et 35e. L’usager peut décider de se connecter directement à une batterie de 2300 Wh pour une portabilité optimale ou d’accroître considérablement l’autonomie en branchant jusqu’à quatre piles. Imaginez, à plein régime, le moteur électrique hors-bord Avator 35e est 63 % plus silencieux qu’un moteur à essence quatre temps de 6 cv. Vous pourrez ainsi vous rendre beaucoup plus subtilement vers vos sites de prédilection, par la voie des eaux.

