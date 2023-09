LABRIE, Micheline



Le 26 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Micheline Labrie, épouse en premières noces de feu Paul-Émile Cloutier et en deuxièmes noces de Jean Landreville, conjointe de M. Claude Viau.Elle laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : Lise (Felice), Francine (André), Danielle (Jean), Gilles et Pierre (Lise), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 septembre de 10h à 15h à la salle de réception du :Une cérémonie suivra à 15h.