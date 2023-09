NADON, Suzanne



À Laval, le 7 septembre 2023, est décédée paisiblement à l'âge de 87 ans, madame Suzanne Gamache (née Nadon).Elle laisse dans le deuil son époux Pierre Gamache, ses enfants Michel (Jacqueline), Marie-Hélène (Robert), ses petits-enfants Ariane, Laurence, Jacinthe et Émile, ses arrière-petits-enfants Abigaëlle et Maverick, sa soeur Monique, sa belle-soeur Laure, Alexandre, plusieurs nièces et neveux, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er octobre 2023 de 9h30 à 12h30 au Complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h30.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués à Suzanne.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation Cité de la Santé ou à la Fondation canadienne du rein.