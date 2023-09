Ce défenseur des Kings s’apprête à vivre un moment spécial

Le défenseur des Kings de Los Angeles Jordan Spence vivra un moment plutôt unique lors des rencontres hors concours du 23 et 24 septembre prochain contre les Coyotes de l’Arizona.

Celui qui a vu le jour en Australie aura la chance de disputer un match dans son pays natal qui se déroulera au Rod Laver Arena à Melbourne.

«C’est évident que nous allons là-bas pour le camp d'entraînement et que je dois être concentré, mais en même temps, je prévois d'en profiter lorsque nous aurons du temps libre», a déclaré Spence vendredi, dont les paroles ont été reprises sur le NHL.com.

Spence est né à Manly, dans la banlieue de Sydney et la famille a déménagé au Japon lorsqu'il avait 1 an et demi.

C'est à Osaka qu'il a débuté le hockey avant de plier bagage une autre fois cette fois-ci à Cornwall à l'Île-du-Prince-Édouard, lorsqu'il était adolescent. D’ailleurs sa mère est originaire du Japon, tandis que son père est canadien.

Le défenseur possède également des passeports japonais et canadien. Cependant, il a porté les couleurs de l’Unifolié lors des compétitions internationales.

Il était hors de question pour ses parents de ne pas être présents pour cet évènement.

«Je pense qu'ils sont plus excités parce qu'ils ont vécu là-bas plus longtemps et qu'ils ont des amis avec lesquels ils vont renouer lorsqu'ils seront là-bas et qu'ils viendront voir le match», a souligné l’arrière de 22 ans.

Il s'agit de la deuxième fois que l’ancien des Wildcats de Moncton et des Foreurs de Val-d’Or retourne dans sa terre natale.

Le choix de quatrième ronde des Kings lors de l’encan 2019 a obtenu une mention d’aide en six rencontres la saison dernière avec la formation californienne.

Il compte également 30 duels d’expérience dans le circuit Bettman et Spence a mis en banque neuf points, dont deux buts.