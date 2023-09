RANGER, Liliane



À Montréal, le 27 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Liliane Ranger, fille de feu Réginald Ranger et de feu Bernadette Racette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Eddie, Patrice (Carole), Geneviève (Michel) et Pascal (Claudine), ses petits-enfants : Marie-Josée, Nicolas, Valérie, Samuel et Sandrine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 septembre 2023 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi le 23 septembre 2023 à 11h30 en la chapelle du complexe.