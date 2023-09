FORTIN-COURCY, Germaine



À Montréal, le 25 août 2023, est décédée à l'âge de 97 ans, Germaine Fortin Courcy, conjointe de feu Gilbert Courcy.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Suzanne), André (Sylvie), Daniel, Micheline (François), ses petits-enfants : Philippe, Sophie-Ève (Luc), Émilie (Jean-François), Marie-Élaine et ses arrière-petits-enfants : William, Alexis et Thomas, ses neveux et nièces, son filleul Alain Fortin ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 24 septembre 2023 de 10h à 20h. Une cérémonie commémorative se tiendra au même endroit à 20h. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure au Cimetière du Repos Saint-François D'Assise.Toute marque de sympathie peut se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation Gracia, soins palliatifs / Pavillon des Bâtisseurs, 11810, ave. Bois-de-Boulogne, à Montréal, à l'endroit où notre mère a été hospitalisée les dernières semaines de sa vie. On en profite pour remercier le personnel tout dévoué, de ce centre.