Des personnalités politiques internationales réunies à Montréal

De nombreuses personnalités politiques progressistes se sont réunies samedi à Montréal aux côtés du premier ministre Justin Trudeau à l’occasion du Sommet mondial d'action pour le progrès 2023.

Parmi ces personnalités, on retrouvait la ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly, et la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland.

En ce qui concerne les personnalités internationales, étaient présents, entre autres, l’ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Store, l’ancienne première ministre de la Finlande, Sanna Marin, ou encore Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni.

De nombreux experts faisaient également partie du panel comme le vice-président d’Eurasia Group, Gerald Butts, ou encore Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique.

Au total, des représentants de plus de 15 pays étaient réunis pour parler de progrès dans la métropole québécoise.

Plusieurs panels étaient organisés comme par exemple «Renforcer la démocratie à l’ère de l’impunité» ou encore «La démocratie à l’ère numérique : Quels sont les enjeux pour 2024?».

Cette journée de conversations et de débats est organisée par Canada 2020 et le Center for American Progress Action Fund.