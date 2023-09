Des surprises à venir pour la 3e saison de «Chanteurs masqués»

Les téléspectateurs doivent s’attendre à plusieurs surprises pour la troisième saison de «Chanteurs masqués», a fait savoir la juge-enquêtrice Anouk Meunier.

L’émission la plus regardée au Canada en 2022 fait son grand retour dimanche, 19 h, sur les ondes de TVA.

Les costumes et prestations de «haut calibre» en mettront plein la vue aux téléspectateurs rivés devant leur écran, dimanche.

«C’est vraiment une saison qui est en haute en couleur [...] cette année, je ne peux pas vous dévoiler ce qui s’en vient, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il y aura assurément quelques surprises», souligne Anouk Meunier en entrevue sur les ondes de LCN.

Interrogée sur la présence d’un possible chanteur international, l’animatrice québécoise invite les Québécois à suivre les prestations époustouflantes tout au long de la saison.

«Oui on part avec 15 nouvelles personnalités, 15 nouveaux masqués, mais est-ce qu’il y en aura d’autres en cours de route, on ne le sait pas, on ne le sait pas! Il faudra être à l’écoute», lance-t-elle.

Rappelons que le peaufinage des costumes représente plus de 500 heures de travail par les artisans associés à l’émission.