FLUET-DESMEULES, Micheline



1945-03-18 à 2023-09-08En ce 8 septembre 2023, Micheline Fluet est décédée sereinement entourée des personnes qui l'aiment le plus au monde! Nous nous sentons tellement privilégiés d'avoir vécu à ses côtés!Elle laisse dans le deuil son mari Louis Desmeules, ses enfants Stéphanie (Gilles Bélanger), Hugo (Clarisse St-Hilaire) de même que ses petits-enfants Enkay, Oan, Élé, Enzo, Attis, Maya et Lionel. Elle laisse aussi derrière elle ses frères Gérard Fluet (Yvette Desjardins) et Gilles Fluet, ses beaux-frères et belles-soeurs Roger Demeule (Nicole Sirois), France Demeules (Roland Proulx), Gaétan Desmeules (Christiane Daigle), Michel Desmeules, Chantal Desmeules (Jacques Normand) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.Rejoignez-nous pour un dernier adieu où nous célébrerons son courage, son altruisme, sa générosité, son amour des mots et sa ténacité!Bien qu'elle adore les fleurs, Micheline souhaite que des dons soient faits au Fonds de Développement de l'Université de Montréal (où elle a oeuvré durant 38 ans) et la Fondation du CHUM (qui a pris bien soin d'elle, merci!) pour continuer à semer l'amour qu'elle nous a toujours prodigué.Le 26 septembre 2023 entre 15h30 et 20h30, au Complexe funéraire Urgel Bourgie (1255 ave Beaumont, Ville-Mont-Royal).Le 23 septembre 2023 à 10h, à l'église Sainte-Agnès et à la salle de la Légion canadienne pour le lunch.