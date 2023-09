Émilie Bibeau: au fil des livres

Les 26 et 27 septembre prochains, on va pouvoir voir l’actrice Émilie Bibeau au Festival international de la littérature (FIL). Et en attendant de pouvoir aussi la voir dans deux nouvelles séries (Temps de chien et Cœur vintage), on vous invite à découvrir ce qu’elle lit.

Photo fournie par les éditions FIDES

Est-il déjà arrivé qu’un livre change quelque chose à votre vie ?

La philosophie m’a beaucoup aidée en donnant une perspective sur la vie, et Les grands penseurs du monde occidental de Jean-Marc Piotte a été pour moi un ouvrage super enrichissant sur ce plan-là. Il dresse le tableau de comment la pensée a évolué et pour le point de vue sur le monde que ça donne, c’est très nourrissant, surtout quand on est acteur !

Photo fournie par les éditions LA PEUPLADE

Quelle a été votre dernière belle découverte ?

Ça a été un recueil de poésie, Mouron des champs de Marie-Hélène Voyer. Moi, j’ai l’habitude de souligner des passages dans les livres que je lis et dans celui-là, j’ai souligné beaucoup de choses ! L’autrice a une plume très sensible, très juste. Elle rend hommage à sa mère, mais aussi à toutes les femmes d’une autre époque qui ont été étouffées par leur quotidien. C’est un livre que je recommande, que j’ai trouvé vraiment magnifique. Et en passant, ils vont en faire une lecture cette année au FIL.

Vous auriez un roman plus vintage à nous recommander ?

Je reviens toujours au même roman : Madame Bovary de Gustave Flaubert. Du côté des classiques, c’est un livre qui m’a énormément marquée. J’ai aimé qu’il parle de ces gens qui s’ennuient même si, honnêtement, je n’aurais pas cru qu’un sujet comme ça puisse m’intéresser. Mais j’ai beaucoup apprécié la construction mentale des personnages, et les observations de Flaubert sur la nature humaine sont tellement justes. J’aime quand quelqu’un nomme des sentiments, des mécanismes que j’ai ressentis ailleurs, mais que je ne suis pas capable de nommer aussi bien.

Photo fournie par les éditions Leméac

Maintenant, vous pouvez nous parler des romans que vous avez littéralement adorés ?

Ici, je vais en profiter pour parler d’auteurs québécois.

Je commence avec La renarde et le mal peigné, la correspondance amoureuse entre Pauline Julien et Gérald Godin. C’est un livre incroyable, qui m’a marquée et émue. La qualité d’écriture de ces échanges est remarquable. C’est plein de petites lettres et on peut les lire au rythme qu’on veut. J’ajoute qu’elles nous placent dans le contexte politique des années 1960-1970 et c’est parfois drôle parce qu’on sent leur impatience, leur attente face à la poste, qui était bien moins rapide qu’internet !

Les maisons de Fanny Britt, une autrice dont j’aime le cerveau ! J’aime sa manière d’analyser les relations humaines et sa façon d’écrire, qui est à la fois très accessible et profonde. Toutes les personnes qui la lisent sont très touchées et se sentent concernées.

Recommencements d’Hélène Dorion, un livre qui apaise. Il parle du deuil de sa mère, mais c’est surtout un tremplin pour parler des différentes sortes de deuils dans la vie. Pour chaque obstacle, Hélène Dorion a toujours quelque chose de beau à dire. Sa façon d’envisager la vie et de trouver réparation dans tout fait beaucoup de bien.

La reconstruction du paradis de Robert Lalonde. Je suis une fan inconditionnelle de Robert Lalonde. J’adore sa façon de parler de la nature québécoise. Ce livre m’a happée parce qu’il parle de la reconstruction d’un paradis perdu, dans son cas un incendie qui lui a fait perdre sa maison et tous ses souvenirs. Sa plume est toujours liée à des choses très concrètes du quotidien, et j’ai trouvé ça inspirant.

J’ai montré toutes mes pattes blanches et je n’en ai plus de Sylvie Laliberté. C’est vraiment bon. C’est de l’autofiction, un genre que j’aime. L’autrice revisite son enfance, où la maladie mentale était très présente et aussi très taboue à l’époque. Elle a réellement le sens de la formule et dans ce livre, beaucoup de phrases nous percutent et nous marquent. Tous les gens qui ont un proche avec des problèmes de santé mentale vont être touchés, vont s’y identifier.

Photo fournie par les éditions Somme Toute

Qu’est-ce que le FIL vous a fait découvrir de bon cette année ?

La lecture à laquelle je participe, Qu’on leur donne le chaos de Kae Tempest. Je ne connaissais absolument pas Kae Tempest, qui est poète et fait du slam. Avant c’était une femme qui s’appelait Kate, mais elle est devenue non-binaire. Ce que j’aime dans sa plume, c’est son regard très direct, cru sur sa génération. Ce regard est extrêmement lucide, mais en même temps, il y a de la lumière dedans et ces deux pôles me plaisent. Pour l’actrice que je suis, c’est un beau défi à explorer, car son texte est écrit sous la forme d’un long poème, qui va charmer beaucoup de monde.

Photo fournie par les éditions Dargaud

Vous avez une bande dessinée fétiche ?

Oui, Le combat ordinaire de Manu Larcenet. Ce n’est pas un genre vers lequel je suis naturellement attirée, mais on me l’a offert en cadeau. L’histoire se déploie sur plusieurs chapitres et tout de suite j’ai eu un gros coup de cœur. Ça parle d’un homme qui va traverser un épisode de dépression et on rentre vraiment dans ses angoisses. Je n’ai jamais vu quelqu’un le faire de cette façon et c’est extrêmement touchant. Ça a longtemps été le livre que je donnais en cadeau.

Qu’avez-vous l’intention de lire sous peu ?

Une plaquette, L’âge de discrétion de Simone de Beauvoir. Je crois que c’est la soixantaine qui est explorée dans ce livre, et comme ce n’est pas un thème qui est très souvent exploré, ça m’intéresse.

Photo fournie par les éditions hurtubise

Avec quel roman souhaitez-vous terminer cet entretien ?

J’ai choisi deux livres. Bienvenue au pays de la vie ordinaire de Mathieu Bélisle, tous les essais de cet auteur étant intéressants parce qu’il a une façon nuancée de voir les choses. Il y a aussi L’histoire nous le dira de Laurent Turcot. Deux bons livres pour les gens qui n’ont pas envie d’aller en fiction, mais qui ont envie d’apprendre.