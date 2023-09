Quentin Miller, Joshua Roy et Jayden Strubble en confiance dans un gain contre les Bruins

BUFFALO | Les Bruins de Boston n’avaient pas le talent et la rapidité des Sabres, mais le Canadien a contrôlé un élément essentiel à son deuxième match au tournoi des recrues en chassant la nervosité.

• À lire aussi: William Trudeau, le jeune mentor de David Reinbacher

• À lire aussi: Canadien de Montréal: Joshua Roy se sent mieux outillé pour les pros

Plus calme et plus confiant, le CH a triomphé des espoirs des Bruins 4 à 1, samedi, au LECOM Harborcenter, le centre d’entraînement des Sabres.

« Nous avons mieux joué défensivement et nous avons fait plus attention aux détails, a noté Jean-François Houle. J’ai bien aimé le match de (Jayden) Struble. Je l’ai trouvé physique et engagé. Joshua Roy a aussi connu un meilleur match et Filip Mesar était meilleur au centre. Devant le filet, j’ai aussi trouvé Miller très bon. Il a réalisé plusieurs arrêts clés. »

« Pour vendredi, ça faisait longtemps que nous n’avions pas joué un véritable match, a renchéri Roy. C’était donc plus difficile de trouver notre rythme. Je sentais que nous retrouvions notre rythme aujourd’hui. »

Roy a été un des moteurs offensifs dans cette rencontre contre les Bruins avec un but et une passe. Jan Mysak a aussi écrit son nom à deux reprises sur la feuille de pointage avec également un but et une passe.

« Je me suis senti tellement mieux que lors du premier match qui était décousu, a souligné Mysak, un choix de deuxième tour en l’an 2000. Contre les Sabres, nous avions mal joué comme équipe et c’était la même chose pour moi. C’était complètement différent cette fois, on a joué en équipe et avec une meilleure intensité. »

Pour ce deuxième match en moins de 24 heures à Buffalo, le Canadien avait choisi de reposer certains de ses gros noms. David Reinbacher, Owen Beck, Sean Farrell et William Trudeau n’ont pas joué contre les Bruins.

Un pari perdu

Dans ce match entre les espoirs du CH et les Bruins, il y avait une confrontation entre Roy et le gardien, Samuel St-Hilaire. Les deux joueurs étaient coéquipiers avec le Phoenix de Sherbrooke la saison dernière dans la LHJMQ.

St-Hilaire, un gardien invité au camp des recrues des Bruins, n’a pas remporté son pari contre Roy.

« Avant le match, il m’a dit qu’il était pour me prouver que je ne pouvais pas marquer contre lui. Quand j’ai marqué, j’étais bien content. Je vais pouvoir le narguer un peu maintenant.»

Le calme de Miller

Choix de quatrième tour au dernier repêchage, Quentin Miller n’a pas raté son entrée sous les couleurs du Canadien. Le gardien des Remparts de Québec a bloqué 26 des 27 tirs des Bruins pour signer la victoire.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTRÉAL

« J’avais hâte de découvrir le niveau de jeu et je suis heureux du résultat, a affirmé Miller. Nous avons joué un bon match d’équipe. J’ai gardé mon calme devant le filet. Je suis satisfait de mon départ, mais je me réjouis encore plus du jeu de l’équipe. »

Des joueurs sous la loupe

Logan Mailloux

À son deuxième match à Buffalo, Mailloux a offert un bien meilleur rendement, surtout défensivement. Il a formé un bon duo à la ligne bleue avec Struble. L’ancien défenseur des Knights de London a récolté une passe sur le deuxième but des siens, celui de Mysak, grâce à une sortie de territoire rapide.

« Mailloux et Jayden n’ont pas fait trop d’erreurs. Logan était plus calme et tu vois qu’il ressentait moins le stress. Je le trouvais pas mal plus relaxe. Parfois, tu regardes trop les gens dans les estrades. »

Par les gens dans les estrades, Houle ne faisait pas allusion aux nombreux partisans du CH, mais bien aux Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin St-Louis, Francis Bouillon, Vincent Lecavalier et aux autres dirigeants de l’équipe.

Jayden Struble

Houle l’a rapidement identifié comme un joueur qui s’est démarqué. C’était bel et bien le cas. Absent pour des raisons personnelles lors du premier match contre les Sabres, Struble a distribué de bonnes mises en échec et il était solide dans son propre territoire.

Cédrick Guindon

Guindon a marqué en supériorité numérique. Utilisé au centre avec Isaac Dufort et Riley McKay, Guindon a passé beaucoup de temps en territoire adverse.

Emil Heineman

On s’attend à plus de lui. Il a obtenu une chance de marquer en troisième période, mais en général, il ne ressortait pas du lot.

Filip Mesar

Au centre pour ce deuxième match, Mesar s’est mieux servi de sa rapidité. Un pas dans la bonne direction, mais on reste encore sur notre appétit.

Xavier Simoneau

À l’image du premier match, Simoneau était un des attaquants les plus combatifs.

Miguël Tourigny

Un bon match pour le petit défenseur. Il a bien relancé l’attaque et il ne se faisait pas trop piéger dans sa zone. Houle l’a qualifié d’un défenseur plus responsable défensivement et maintenant plus expérimenté après un passage d’une saison en Slovaquie.

Faits saillants

Cédrick Guindon a inscrit le premier but du Tricolore, en avantage numérique lors du premier vingt.

Jan Mysak donne les devants au CH pour la première fois de la rencontre, en deuxième période.

Joshua Roy porte un dur coup aux Bruins en inscrivant son deuxième but en deux soirs, en troisième période.

Ty Smilanic complète dans un filet désert après une bourde des Bruins en zone défensive.