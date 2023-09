Enviro Connexions, leader dans la gestion des déchets non dangereux

La saine gestion des matières résiduelles est un enjeu crucial pour l’environnement en s’inscrivant comme une composante fondamentale des initiatives en faveur du développement durable et de la lutte aux changements climatiques.

Pionnier et leader en son domaine

Œuvrant en ce sens, Enviro Connexions est une entreprise de services essentiels de gestion des matières résiduelles, allant de la collecte à l'élimination des déchets non dangereux, en passant par le recyclage, le compostage et la production d’énergie renouvelable. Au Québec, l’entreprise possède plusieurs actifs stratégiques pour une gestion intégrée et environnementale des ressources, dont le Complexe Enviro Connexions, situé à Terrebonne.

Malgré les efforts collectifs considérables, encouragés et réalisés, les citoyens, les commerces et les industries continuent de produire des déchets. La gestion de ceux-ci représente donc un service essentiel pour la population, afin de conserver des milieux de vie propres. Si cette sphère d’activité demeure souvent méconnue, voire tabou, on constate que des innovations ont permis d’effectuer un virage majeur au cours des dernières années. Le Complexe Enviro Connexions de Terrebonne fait figure de pionner et de leader dans la transformation de ce secteur.

La valorisation des biogaz : un geste significatif pour la planète

Lorsque les microorganismes digèrent des matières putrescibles dans un milieu exempt d’oxygène, comme au sein d’un lieu d’enfouissement technique (LET), il en résulte la création de biogaz. Ces derniers contiennent une proportion de biométhane formant un gisement que l’on peut transformer en gaz naturel renouvelable (GNR).

Sur le site où se trouve le lieu d’enfouissement technique du Complexe Enviro Connexions, il est mesuré que plus de 95 % des biogaz générés sont captés grâce à un réseau de plus de 700 puits de captage. Près de l’entièreté des biogaz sont ensuite valorisés sous forme de GNR de qualité « gazoduc », à partir d’une usine d’une capacité de 75 millions de mètres cubes.

Les investissements en technologies de surveillance et de capture, combinés aux installations de valorisation des biogaz, constituent le cœur de l’action climatique chez Enviro Connexions. En effet, 1,4 M de tonnes de CO2 éq de gaz à effet de serre (GES) ont été évitées au cours des 10 dernières années, ce qui représente une réduction de 88 % des émissions du Complexe.

Du gaz naturel « renouvelable »?

Le gaz naturel renouvelable, également connu sous le nom de biométhane, est issu de la décomposition naturelle des matières putrescibles comme les résidus de table, les carcasses animales, les boues municipales, etc. Il peut être utilisé pour le chauffage, la production d'électricité, et comme carburant pour certains véhicules.

Au Québec, les lieux d’enfouissement techniques de grande capacité doivent obligatoirement être dotés d’un système de captage des biogaz. Ils ont ensuite l’obligation d’éliminer ou de valoriser ces derniers. Le gaz naturel renouvelable peut donc contribuer à la décarbonisation, dans la mesure où il entraîne une réduction nette des émissions de méthane, et dans la mesure où il remplace l'utilisation de combustibles fossiles dans des secteurs où l’électrification, par exemple, n’est pas aisée.

