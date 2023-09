GOHIER, Thérèse Groleau



De La Prairie, le 7 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée entourée des siens, madame Thérèse Groleau, épouse de feu André Gohier.Elle laisse dans un profond chagrin ses enfants Lisette (Daniel Gaudet), Carole (Mike Gaudin), Martine et Michel (Nathalie Tremblay), ses petits-enfants Christopher, Jessica, Véronique, Annie, Kathryn et Frédérique, ses 4 arrière-petits-enfants Tristan, Katryn, Ethan et Charlie-Rae, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 septembre dès 9h en l'église de La Nativité au 155 chemin de Saint-Jean, La Prairie.Les funérailles seront célébrées à 10h ce même, samedi 23 septembre, et l'inhumation suivra au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour les bons soins prodigués. Également un merci spécial à Dr François Michaud, son médecin de famille, qui l'a suivie durant de nombreuses années.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer. https://support.cancer.ca/