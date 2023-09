BOIRE, Aline née Pinsonneault



De St-Rémi, le vendredi 8 septembre 2023 à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Pinsonneault épouse de feu monsieur Joseph Boire.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Roger Poissant), ses petits-enfants, Jonathan et Roxanne (Jean-Denis Dulude), ses arrière-petits-fils, Adam et Jacob ainsi que ses nièces, neveux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 23 septembre dès 13h et ses funérailles suivront à 14h.