Itinérance: le gouvernement a dormi

Il suffit d’un retour en arrière pour constater à quel point le gouvernement Legault, dont les solutions laissent les élus des villes sur leur appétit, n’était pas prêt pour faire face à l’explosion de l’itinérance au Québec.

Les intervenants le répètent et plusieurs causes expliquent cette explosion des cas d’itinérance, qui ont plus que triplé dans certaines régions.

La pénurie de logements abordables, qui s’aggrave, arrive en tête.

Beaucoup trop long

Pourtant, en 2021, lors de la commission parlementaire sur l’étude des crédits budgétaires sur l’Habitation, la ministre Andrée Laforest avait déclaré, le plus sérieusement du monde, qu’on n’était « pas du tout dans une situation de crise du logement » au Québec.

Il a fallu attendre avril 2022, à quelques mois d’une élection au Québec, pour que François Legault admette enfin qu’une crise du logement sévissait au Québec.

Or quand on tarde autant ne serait-ce qu’à reconnaître le problème, les solutions se font aussi attendre.

Un plaster sur la saignée

Tant le maire de Québec que la mairesse de Montréal ont qualifié le fonds d’urgence annoncé de « plaster » et sont restés sur leur appétit.

Il faut déjà penser la suite, ont-ils plaidé, la veille du Sommet sur l’itinérance qui s’est déroulé à Québec. Les élus de tous les paliers doivent être en colère, soutient Bruno Marchand.

Le gouvernement n’est effectivement pas dans les solutions durables. Il pense à court terme alors que le problème va croissant.

Manque flagrant de volonté politique, absence de cible et de budget suffisant, problèmes de coordination et de communication entre les paliers de gouvernements. Les problèmes sont multiples et le gouvernement se réveille dans l’urgence.

Après cinq ans au pouvoir, contrairement à ce qu’ils ont fait pendant trop longtemps, M. Legault et son équipe ne peuvent plus blâmer les libéraux pour l’inaction. Ils sont imputables et les Québécois s’attendent à de véritables solutions.